На водителя «БМВ», устроившего аварию в Белохолуницком районе, завели уголовное дело

В отношении водителя «БМВ Х6», спровоцировавшего смертельное ДТП в Белохолуницком районе, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в УМВД.

Авария произошла 27 декабря на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. 26-летний водитель БМВ выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем «УАЗ Патриот».

В ДТП погибли 4 человека: водитель УАЗа, 2 его пассажира и пассажирка БМВ. Еще 4 человека получили травмы. Двое из них – дети 3 и 5 лет.

Следователь МО МВД России «Слободской» возбудил уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть людей. Фигурантом дела стал водитель БМВ, сам пострадавший в аварии.