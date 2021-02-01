На воскресном митинге в Кирове никого не задерживали

В областном УМВД прокомментировали акцию 31 января, которая прошла в поддержку Алексея Навального. Как рассказали в полиции, задержаний на митинге не было. По итогам акции не было составлено ни одного протокола.

Митинг не был многочисленным. Активное участие в акции приняли около 50 человек.

Собравшиеся постояли у здания мэрии, а затем нестройной колонной двинулись на Театральную площадь. Там митингующие прошлись хороводом, а затем переместились на горки.

Мероприятие прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин. По его словам, большинство участников акции — молодежь, однако дети остались вне политики — подростков (как в прошлый раз) было очень и очень немного.

Фото: kirovpravda.ru