На время нерабочих дней в детсадах Кирова откроют дежурные группы

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в детских садах Кировской области, как и по всей стране, откроют дежурные группы. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

Родители детсадовцев будут оповещены об этом через СМИ и интернет-ресурсы. Судя по всему, дежурные группы будут работать на тех же условиях, что в мае-2021. В них смогут пойти дети тех родителей, которые работают на предприятиях непрерывного цикла.

Школы на период локдауна уйдут на каникулы. Официальных документов об этом в Кировской области пока нет.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. «Coviкулы» вводятся в связи с резким увеличением числа заболевших коронавирусом.

На 21 октября в России выявлено 36 339 новых случаев COVID-19. За сутки скончались 1036 человек. В Кировской области за последние сутки зафиксировано 229 новых случаев коронавируса.

Как отметил в своем телеграм-канале медицинский блогер Алексей Водовозов, в ряде регионов практически закончились педиатрические койки. Среди детей много тяжелых пациентов, есть летальные исходы.

RT со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова сообщает, что более 10 процентов пациентов с ковидом в России — дети.