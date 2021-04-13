На время паводка в 6 муниципалитетах области закрыли движение по деревянным мостам

Как сообщили в Кировском гидрометцентре, во время половодья 107 населенных пунктов могут отказаться отрезанными от традиционных путей сообщения из-за разведения 19 низководных мостов.

На 13 апреля движение закрыто по 6 мостам в Зуевском, Кикнурском, Кильмезском, Нолинском и Советском районах и в Кирово-Чепецке.

Так, в Советском районе, где на днях очистилась ото льда река Немда, прекращено движение по деревянному мосту на трассе Советск – Лесниково – Борок. В настоящее время мост полностью разобран.

Однако причин для тревоги нет. По информации управления защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства области, жизнеобеспечение населения не нарушено. В районе имеется объездная дорога через деревню Челку, а днем жителей перевозят через реку на моторной лодке по графику.

Аналогичная ситуация сложилась в микрорайоне Каринторф (Кирово-Чепецк). Там связь с «большой землей» осуществляется по узкоколейке.

Все населенные пункты обеспечены предметами первой необходимости, продуктами и лекарствами.

Отметим, что в настоящее время на большинстве рек области по-прежнему сохраняется зимний режим и наблюдается небольшой подъем воды. Не торопится сбрасывать лед и Вятка в черте Кирова.