На Вятке и в РФ снова смогут использовать свободно Facebook и Instagram

Россияне могут снова пользоваться Facebook и Instagram, несмотря на запрет Meta как экстремистской организации, говорится в опубликованной сегодня мотивировочной части решения Тверского суда. Однако СМИ запрещено использовать логотипы этих соцсетей. Вердикт опубликован на сайте столичных судов общей юрисдикции.

«Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности».

Программной продукцией компании Меtа пользоваться можно. Хотя ранее этот же суд признал, будто объявленная ею ранее, но затем отменённая политика нарушает права российских граждан и угрожает конституционному строю РФ. WhatsApp по-прежнему не подпадает под санкции.