На Вятке начался ледоход

По традиции первый лед пошел в южной части области – в районе Вятских Полян. Об этом сообщили в Кировском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Подвижки льда также отмечаются на реках Чепце, Великой и в верховьях реки Моломы идет подвижка. Идет редкий и средний ледоход на Юге, Вое, Большой Кокшаге, Ярани, и Кильмези. Уровень воды поднимается от 5 до 136 сантиметров в сутки.

Вятка в черте Кирова у старого моста частично очистилась ото льда, а у берегов наблюдаются большие промоины. Судя по всему, ледоход может начаться раньше сроков, которые спрогнозировали синоптики. Этому способствует летнее потепление заглянувшее в Киров на несколько дней.

Фото: kirovpravda.ru