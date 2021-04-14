На Вятке тронулся лед

Первые подвижки льда на Вятке отметили жители Котельнича 14 апреля. Фото появилось в группе «Типичный Котельнич».

Также подвижки ледяного покрова были зафиксированы на Вятке у гидропоста Вятские Поляны, на Быстрице, и Юге.

Ранее ото льда очистилась река Немда в Советском районе, а также Уржумка, Святица и Филипповка в районе гидропостов. Начал таять лед на Кобре, Великой и Пижме. Разводья отмечены на реках Ярани, Кильмези, Лобани и Вятке в районе Кирова отмечены разводья. Идет редкий ледоход на Вое.

При этом на большинстве рек области сохраняется зимний режим с подъемом воды на 3-33 см в сутки.

Ранее мы писали, что на время половодья отрезанными от «большой земли» могут оказаться 107 населенных пунктов.

Фото: vk.com/vkotle, Андрей Соболев