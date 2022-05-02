На Вятку вернулись гуси-лебеди

В Котельничском районе очевидец сфотографировал стаю диких гусей, вероятно, мигрирующих с юга.

Его рассказ цитирует паблик «Жуковлянские валуны» во «ВКонтакте»:

– Повезло! Гуси сидели очень близко и даже дали к себе подойти. Затем один-второй занервничали, крыльями захлопали, поднялись на крыло и полетели. Но двум парочкам было вообще все безразлично. Сначала шествовали отдельно от сородичей, затем сели на симметричном расстоянии друг от друга, встали, сели, встали! Все улетели, а эти так и остались на поле. Весна!