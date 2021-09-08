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На Вятском фанерном комбинате построят новый цех

Вадим Шабалин Новости, Выбор редакции, Главное, Экономика

На Вятском фанерном комбинате появится новый цех дополнительной обработки фанеры.

Кроме того, инвестиционный проект Segezha Group предполагает модернизацию действующих линий.

Общая сумма вложений в его реализацию составит около 6 млрд рублей. В итоге производственные мощности предприятия по выпуску шпона и обработке фанеры увеличатся до 255 тысяч кубометров в год. Доля высокомаржинальных продуктов возрастёт с 22% до 47%.

Справка

Вятский фанерный комбинат расположен в Нововятском районе Кирова. Запуск производства состоялся в 2000-м году. С 2014-го он находится в составе Segezha Group. 

Фото segezha-group.com

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Вадим Шабалин