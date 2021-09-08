На Вятском фанерном комбинате построят новый цех

На Вятском фанерном комбинате появится новый цех дополнительной обработки фанеры.

Кроме того, инвестиционный проект Segezha Group предполагает модернизацию действующих линий.

Общая сумма вложений в его реализацию составит около 6 млрд рублей. В итоге производственные мощности предприятия по выпуску шпона и обработке фанеры увеличатся до 255 тысяч кубометров в год. Доля высокомаржинальных продуктов возрастёт с 22% до 47%.

Справка

Вятский фанерный комбинат расположен в Нововятском районе Кирова. Запуск производства состоялся в 2000-м году. С 2014-го он находится в составе Segezha Group.

Фото segezha-group.com