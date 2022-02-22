На «Вятской весне» выступят «Парк имени Кирова», цимбалисты и скрипачи

27 февраля в Вятской филармонии стартует XVI Международный музыкальный фестиваль «Вятская весна». В нем традиционно примут участие известные музыканты России и других стран.

Фестиваль «Вятская весна» проводится с 2007 года и является самым масштабным событием в области музыкального искусства.

— Фестивальные концерты становятся настоящим праздником, когда любители музыки могут получить незабываемые впечатления и познакомиться с новыми именами, — отметил губернатор Игорь Васильев.

На открытии «Вятской весны» выступят лауреат международных конкурсов Александр Рамм и заслуженный артист России Алексей Васильев. Участниками фестиваля также станут дирижер Сергей Оселков из Рязани, народный артист России Валерий Борисов из Москвы, гитарист Ровшан Мамедкулиев, органист Штефан Кисслинг, цимбалистка Вероника Прадед из Беларуси, пианист Лукас Генюшас, скрипач Граф Муржа. Выступят и известные кировчане – русский концертный ансамбль «Три + Два» и кавер-группа «Парк имени Кирова».

Министр культуры Кировской области Татьяна Мазур рассказала, что кировская молодежь сможет попасть на концерты «Вятской весны» по «Пушкинской карте».