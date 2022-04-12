На YouTube заблокировали канал Госдумы РФ

Роскомнадзор требует незамедлительного восстановления доступа к каналу

На днях владелец YouTube – американская компания Google LLC – заблокировал канал Государственной Думы РФ «Дума ТВ». На этом канале, который насчитывает 145 тысяч подписчиков, размещались трансляции пленарных заседаний Госдумы, авторские программы, комментарии депутатов.

«Пора принять меры»

Как заявили в Госдуме, вариант действий на случай блокировки прорабатывался, и канал «Дума ТВ» развивался на российских площадках RuTube, «ВКонтакте» и Telegram.

Тем не менее Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ к каналу Государственной Думы Российской Федерации «Дума ТВ» на видеохостинге.

В сообщении Роскомнадзора говорится, что американская ИТ-компания придерживается ярко выраженной антироссийской позиции в информационной войне, развязанной Западом против нашей страны. Видеохостинг выступает ключевой площадкой в распространении фейков, дискриминируя официальные российские источники информации.

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой отметил, что от блокировки думского канала пострадают граждане страны, избиратели, которые могли смотреть на канале заседания ГД, выступления парламентариев, получать разъяснения относительно принимаемых законопроектов, следить за работой депутатов. То есть эта недружественная акция направлена не против самого СМИ, а против граждан России и их права на получение достоверной и официальной информации.

– При этом YouTube буквально наводнен чудовищными фейками и контекстной рекламой, направленной на дискредитацию российских военных и на раскачивание внутриполитической ситуации в России. Пора признать, что YouTube – ресурс, ведущий откровенно подрывную и антироссийскую деятельность, поэтому пора принять соответствующие меры, — заявил Петр Толстой.

Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает, что блокировку канала «Дума ТВ» можно расценивать как провокацию.

– Действия Google уже не поддаются никакой логике. «Дума ТВ» — официальное парламентское ТВ. Здесь никогда не появлялось оценочных суждений, фейков или еще какой либо информации, которая может стать причиной блокировки. Это можно расценивать как провокацию, – сказал Хинштейн.

Замена найдется

Напомним, 7 апреля Роскомнадзор принял новые меры в отношении YouTube – теперь российских пользователей уведомляют о нарушении компанией требований законодательства. Кроме того, запрещается реклама Google и его информационных ресурсов.

Роскомнадзор не рубит с плеча, принимает аккуратные и последовательные решения. Однако если YouTube продолжит игнорировать требования российских законов, ему может грозить блокировка или замедление работы.

– Я могу только поддержать мнение о том, что к ресурсу YouTube надо применять самые жесткие меры. Это публичная, открытая платформа, которая при этом не соблюдает элементарных требований законодательства: к детским программам, к мультфильмам «прицепляется» экстремистский контент, демонстрирующий русофобию, жестокость, кадры нацистской направленности. То есть детям насаждается такая идеология. Об этом говорят многие родители. Кроме того, имеет ли право на территории России вещать канал, который блокирует официальные ресурсы российской власти, но тут же предлагает в свободном доступе записи тренировок нацистского батальона «Азов», который запрещен в РФ, видео пыток над российскими солдатами, пропаганду ЛГБТ. Мы считаем необходимым защищать наших соотечественников, особенно детей, подрастающее поколение от информации, наносящей вред их психологическому здоровью. И мы поддерживаем Роскомнадзор в их решениях и считаем, что нужно переходить к более жестким действиям, вплоть до блокировки данного ресурса на территории нашей страны.

Добавим, что YouTube отнюдь не уникален. Сегодня активно развиваются российские площадки – Яндекс, Rutube, которые предлагают более привлекательные для пользователей условия по сравнению с YouTube.