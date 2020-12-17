На юге Кировской области добыли черную волчицу

Охота на ее стаю идет второй месяц в Малмыжском и Уржумском районах.

На днях в Уржумском районе во время охоты удалось застрелить волчицу-меланиста. Месяц назад, когда ее стаю первый раз заметили охотники, численность зверя составляла 5 волков.

Напомним, в конце прошлого месяца бригада охотников застрелила черного волка в Малмыжском районе. После этого животные ушли ближе к центру области – в Уржумский район.

Тут тоже охотники нашли стаю хищников с редким окрасом шерсти. Их добычей стала черная волчица. Среди тех трех лесных санитаров, кому удалось уйти, была замечена еще одна особь необычного окраса.

Министерство лесного хозяйства благодарит охотников за помощь в регулировании численности волка в Кировской области. Их усилиями в регионе на 213 особей сокращено поголовье волков.

За минувший месяц их застрелили в Белохолуницком, Верхнекамском, Опаринском, Уржумском, Малмыжском и Шабалинском районах. На прошлой неделе в Котельничском районе возле населенных пунктов бродил волк-подранок, на которого, вероятно, тоже откроют охоту.

В правительстве Кировской области отметили, что за последнее десятилетие количество волков на нашей территории не бывает более 400 особей. В этом году учтен 291 волк.

Фото: vk.com/ohotnadzorkirov и из открытых источников