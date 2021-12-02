На заливку катков в Кирове потратят 416 тысяч рублей

В Кирове начали готовить катки и новогодние площадки к зимнему сезону. О ходе работ рассказал начальник Первомайского теруправления Вячеслав Симаков.

По словам Симакова, на обустройство катков из городского бюджета выделено 416 тысяч рублей. В эту сумму войдут подготовка льда, установка ограждения, организация точек общепита и прокат коньков. Все это будет сделано в Гагаринском парке и на стадионе в Коминтерне.

Работы уже начались. Так, 2 декабря в Гагаринском парке начали собирать новогоднюю ель. А за несколько дней до этого привезли материалы для катка. Это не потребовало дополнительных затрат – будут использованы те же конструкции, что и в прошлом году. А это значит, что каток снова будет оформлен в космическом стиле: с портретами Юрия Гагарина и горящими звездами.

Заливка катков начнется в ближайшие дни. Сроки открытия катков зависят от погоды. Ориентировочное ледовые площадки будут открыты до 15 декабря.