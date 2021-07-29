На заседании правительства области рассмотрели новые механизмы развития инфраструктуры

Сегодня состоялось заседание правительства Кировской области. Его работу по видеоконференцсвязи открыл губернатор Игорь Васильев.

Он напомнил, что для достижения национальных целей, обозначенных президентом, реализуются масштабные проекты по комплексному развитию территорий, строительству жилья и обеспечению инфраструктурного развития городов.

«Инфраструктура – важнейший показатель качества жизни и комфорта городской среды. На федеральном уровне предлагаются новые механизмы её развития в регионах. Так, на создание инфраструктуры можно направлять средства, которые высвободились в результате реструктуризации бюджетных кредитов, использовать инфраструктурные облигации и инфраструктурные бюджетные кредиты. Новые механизмы могут стать мощным стимулом развития области», — отметил Игорь Васильев.

Одним из приоритетов Стратегии социально-экономического развития Кировской области-2035 года является стимулирование инвестиционной деятельности, в первую очередь, в реальном секторе экономики.

«Использование новых механизмов, предлагаемых на федеральном уровне, позволит, в том числе, обеспечить стимулирование инвестиционной активности в регионе. Кроме того, они будут способствовать реализации значимых инвестиционных проектов и снизят долговую нагрузку на региональный бюджет», — сказал губернатор.

По словам министра экономического развития Натальи Кряжевой, в результате реструктуризации бюджетных кредитов с 2022 по 2024 гг. высвободится свыше 7 млрд рублей. Эти средства регион может направить на развитие транспортной, инженерной, энергетической, коммунальной инфраструктуры, создание объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, ТОСЭР, инновационных научно-технологических центров.

«Главное условие — объекты инфраструктуры должны создаваться для обеспечения нужд нового инвестиционного проекта, реализуемого частным инвестором на территории области», — подчеркнула Кряжева.

Кроме того, одним из требований является объем инвестиций в основной капитал — он должен составлять не менее 50 млн рублей, а объекты необходимо ввести в эксплуатацию после 1 января 2021 года.

«Инвестиционный проект должен реализовываться в реальном секторе экономики в таких сферах, как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, транспорт общего пользования, жилищно-коммунальное хозяйство, жилищное строительство, обеспечение электрической энергией газом и паром, туристическая деятельность, логистическая деятельность, а также строительство аэропортовой инфраструктуры. Перечень видов деятельности достаточно широк», — обозначила Наталья Кряжева.

Органам исполнительной власти региона и местного самоуправления дано поручение обратить особое внимание на инвестиционные проекты, которые реализуются в Кировской области, и определить необходимость обеспечения их инфраструктурой.

На заседании подробно рассмотрели механизмы инфраструктурных облигаций, предлагаемых для стимулирования жилищного строительства и решения других инфраструктурных проблем городского хозяйства, и использование бюджетных кредитов, которые могут быть направлены на финансовое обеспечение реализации проектов. Такие кредиты предоставляются на срок не менее 15 лет по ставке 3% годовых.

Для их получения регионы должны сформировать соответствующую заявку в Минстрой РФ. В связи с чем всем министерствам и органам местного самоуправления поручено определить потребность в строительстве объектов инфраструктуры за счет бюджетных кредитов.

Как подчеркнула Наталья Кряжева, для каждого региона определены лимиты предоставления инфраструктурных облигаций и бюджетных кредитов, которые рассчитывались с учетом госдолга. Кировская область может получить 2,6 млрд рублей.

Председатель правительства области Александр Чурин поручил руководителям министерств и главам районов ответственно отнестись к работе по определению объектов, которые можно построить за счет использования озвученных механизмов.

«Для региона это уникальный шанс создать новые объекты инфраструктуры на сумму более 9 млрд рублей. Для сравнения: эта сумма сопоставима с годовым объемом финансирования региональных проектов. За счет этих средств у нас есть уникальная возможность для развития инженерной, городской, транспортной и социальной инфраструктуры. Прошу органы исполнительной власти и органы местного самоуправления активизировать работу по выявлению инвестиционных проектов, обеспечению их инфраструктурой. Сроки сжатые. Работы много», — прокомментировал Чурин.

Кроме того, Игорь Васильев поручил обязательно включать вопрос по формированию инвестпроектов в кустовые совещания, которые регулярно проводит председатель правительства с районами. По его словам, необходимо детально обозначить и сформировать те проекты, которые помогут в развитии территорий муниципалитетов.