На заводе «Лепсе» заметили бабочку из Красной книги

11 августа рабочие завода «Лепсе» заметили на территории предприятия необычную бабочку.

Оказалось, что к цеху №52 прилетел парусник-махаон – одно из самых красивых и редких насекомых в вятских широтах. Размах его крыльев достигает 9 сантиметров.

Махаона успел снять на видео сотрудник завода Игорь Коршунов. Ролик был опубликован в группе предприятия «ВКонтакте».

Махаоны встречаются на территории всей России. Однако в ряде областей они занесены в Красную книгу в связи с исчезновением мест обитания и отловом.

Фото, видео: vk.com/lepse_kirov