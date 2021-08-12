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На заводе «Лепсе» заметили бабочку из Красной книги

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

11 августа рабочие завода «Лепсе» заметили на территории предприятия необычную бабочку.

Оказалось, что к цеху №52 прилетел парусник-махаон – одно из самых красивых и редких насекомых в вятских широтах. Размах его крыльев достигает 9 сантиметров.

Махаона успел снять на видео сотрудник завода Игорь Коршунов. Ролик был опубликован в группе предприятия «ВКонтакте». 

Махаоны встречаются на территории всей России. Однако в ряде областей они занесены в Красную книгу в связи с исчезновением мест обитания и отловом.

Фото, видео: vk.com/lepse_kirov

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Юлия Зорина