На заводе в Вожгалах будут выпускать чеддер и моцареллу

В селе Вожгалы открыли завод по изготовлению сыра. 14 декабря новое производство оценили председатель областного правительства Александр Чурин и зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

Новое производство появилось на территории Вожгальского маслосырзавода, основанного еще в 1947 году. Здесь выпускают порядка 50 наименований продукции: сыр, масло, йогурт, молоко, творог. Как рассказал гендиректор завода Антон Шандаров, теперь на заводе будут делать еще и чеддеризированные полутвердые сыры и сыры сорта «моцарелла».

Работа производства в тестовом режиме уже налажена. При выходе на полную мощность объем производства составит 7,2 тысячи тонн продукции в год, или 20 тонн в сутки. Для этого понадобится 260 тонн сырья в день. Сырье – молоко – поставляют на завод сельхозпредприятия Куменского района, одного из лидеров региона по продуктивности дойного стада.

Объем инвестиций в производство составил 850 миллионов рублей. Большая часть оборудования изготовлена на кировском заводе. Предприятие оснащено современными очистными сооружениями и имеет склад для готовой продукции. В планах – строительство второй очереди – цеха для сушки сыворотки. Впоследствии это позволит создать производство замкнутого цикла. Также летом 2022 года планируется открытие линии по изготовлению крем-сыров.

Александр Чурин отметил, что появление нового завода с востребованной продукцией в небольшом населенном пункте не может не радовать. По словам председателя правительства, с развитием предприятия будет преображаться и инфраструктура, и социальная сфера села.