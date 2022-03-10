На заводе «Вятич» рассказали, чем можно заменить «Кока-Колу»

Руководство кировского завода «Вятич» пожелало «ветра в спину» компаниям Coca-Cola и PepsiCo, заявившим об уходе из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель директора по производству АО «Вятич» Сергей Ворончихин отметил, что предприятие производит ряд напитков, которые смогут заменить иностранные газировки и соки. Речь идет не только о всемирно известном вятском квасе, но и других товарах «Вятича».

— Счастливого пути и ветер в спину. Жили же сколько лет без колы и фанты… Есть у нас напитки натуральные, заменят их, — сказал Сергей Ворончихин.

Отметим, что «Вятич» выпускает несколько вариантов газированных напитков. В их числе «Сибирское море» — аналог «Байкала», созданного в ответ «Кока-Коле» в 80-е годы прошлого века.

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