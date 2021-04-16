На жару в квартирах пожаловались 500 кировчан

В Центре общественного контроля провели рейд по многоквартирным домам и рассказали об итогах акции «Африка в квартире». В общей сложности от жителей Кирова и окрестностей поступило порядка 500 жалоб на перетопы.

Как отметил руководитель Центра Сергей Улитин, чаще всего на жару жаловались жильцы старых домов, где нет ни автоматики, ни регуляции отопления в зависимости от погоды. Тем не менее, есть претензии и от жителей домов с более современными коммуникациями.

Общественники побывали в доме №53, к.1 на улице Лепсе. Здесь установлена погодозависимая автоматика, однако представители УК не дали проверяющим «познакомиться» с ней. Сотрудники тепловой инспекции оценили параметры отопления в удаленном режиме и сделали вывод, что автоматика нуждается в регулировании.

Посетили проверяющие и дома №8 и 16 на улице Мира. Здесь с открытыми форточками живут с начала весны – топят улицу. Как прокомментировал руководитель тепловой инспекции Кировского филиала АО «Энергосбыт Плюс» Роман Батаков, компания не может подавать воду с температурой ниже установленной нормы в 70-77 градусов. В противном случае в домах не будет горячей воды. Однако и греть теплоноситель в батареях до такой температуры в теплую погоду нельзя, поэтому регулировкой должны заниматься управляющие компании.

Однако, по словам Сергея Улитина, от установки погодазависимой автоматики не редко отказываются сами собственники. Им кажется, что это дорого; окупаемость затрат уже в ближайшем будущем при этом не учитывается.

О действиях в случае перетопа в квартире рассказали в Госжилинспекции.