На жителя вятского посёлка Чурсья напал волк

Произошло это еще 3 февраля в отдалённом и малонаселённом посёлке Чурсья, сообщает сайт «Опаринская срока».

Прямо во дворе на собаку местного жителя в три часа ночи напал волк. Хозяин выскочил на улицу, чтобы защитить питомца. Дикий зверь почему-то не испугался двуногого и в схватке покусал за руку, но ретировался.

Пострадавшему вызвали «скорую помощь», однако по нерасчищенной дороге машина смогла добраться только до бывшего поселка Лесорубовского. За мужчиной срочно отправили вездеход-трекол, на котором зимой осуществляют сообщение между Опарино и Чурсьёй. Во время транспортировки он тоже получил поломки, однако пострадавшего вывезли и на следующий день отправили в кировскую травмбольницу: у него оказалась сломана рука и рваные раны. Он получает антирабические уколы от возможного бешенства у волка.

Министерство охраны окружающей среды известили о происшествии. К слову, 13 февраля в Верхнекамском районе местные охотники (50 человек) загнали и убили двух волчиц. Всего с начала этого года в районе добыто шесть хищников.