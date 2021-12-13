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Начал работу новый состав Избирательной комиссии Кировской области

Вадим Шабалин Новости, Главное, Общество

Прошло первое заседание нового состава Избирательной комиссии Кировской области.

Он был сформирован по спискам губернатора (Ирина Агалакова, Алёна Владимирская, Андрей Лучинин, Алла Мокрецова, Насими Назаров, Ирина Нечаева и Максим Финченко) и Заксобрания (Александр Ефремов, Алексей Мальцев, Владимир Моторин, Сергей Предко, Влада Риттер, Светлана Самоделкина и Ирина Щёголева).

Тайным собранием было избрано руководство избиркома. Главой стал Максим Финченко (ранее его кандидатуру поддержал ЦИК РФ), заместителем — Владимир Моторин, секретарём — Ирина Нечаева.

Прежний председатель облизбиркома Алексей Круглов был отмечен Почётным знаком Кировской области «За безупречную государственную службу». Награду ему вручил председатель правительства Александр Чурин.

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Вадим Шабалин