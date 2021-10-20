Начальником Горьковской железной дороги стал Сергей Дорофеевский

У ГЖД появился новый руководитель. Им стал бывший первый замначальника Октябрьской железной дороги Сергей Дорофеевский. 20 октября его представили руководителям регионов, в которых работает ГЖД.

Сергей Александрович прошел длинный трудовой путь от рядового сотрудника станции до замруководителя и зарекомендовал себя как хороший управленец. Он займет место Анатолия Лесуна, который стал депутатом Госдумы.

Представляя нового руководителя, гендиректор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров отметил, что Сергей Дорофеевский продолжит развитие Горьковской железной дороги, начатое его предшественником.

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин поблагодарил Анатолия Лесуна за конструктивное сотрудничество и выразил надежду, что работа продолжится столь же плодотворно.