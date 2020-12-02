Начало зимы в Кировской области может оказаться аномальным

Синоптики подготовили предварительный долгосрочный прогноз на декабрь.

Несколько сайтов, специализирующихся на погоде, подготовили прогнозы на первый месяц зимы в Кировской области. Также в группе «Любительская метеорология в Кирове» редакторы проанализировали разные климатические модели и составили свой прогноз.

Декабрь может оказаться холоднее нормы сразу на несколько градусов. При этом в южных районах Кировской области ожидается увеличение отрицательной аномалии. В целом месяц может оказаться сухим, морозным.

Главная аномалия, которая нас ждёт, это отсутствие осадков. Сильных снегопадов не прогнозируется. Количество осадков может оказаться меньше нормы на 40%.

По прошлому опыту долгосрочные прогнозы могут оказаться не достоверными. Климатическая обстановка может измениться в любой момент. Но известно, что наступившая неделя будет в меру прохладной, пасмурной.

Фото: kirovpravda.ru