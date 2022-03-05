Начался прием персонала в экотехнопарк в Мирном

С марта начался приём персонала на новое предприятие по утилизации промышленных отходов в пос.Мирный (Оричевский район).

Предприятие создаётся в рамках федерального проекта «Инфраструктура обработки утилизации и обезвреживания отходов I и II класса» нацпроекта «Экология».

По словам и.о. первого заместителя гендиректора ФГУП «Федеральный экологический оператор» Артёма Полякова, основная задача — сохранить кадровый состав объекта по уничтожению химоружия (УХО), на базе которого и откроется новое предприятие. Поэтому приём на работу ведется из числа его бывших сотрудников.

«Мы начали заключать трудовые договоры с персоналом, который готов у нас работать. Уже принято 50 сотрудников, а всего мы готовы принять порядка трёхсот человек. Смена хозяйствующего субъекта не отразилась на безопасности объекта — ромышленная дисциплина плавно перешла под контроль «ФЭО» и безопасно эксплуатируется в штатном режиме», — рассказал Поляков.

Объект УХО был градообразующим для посёлка, в местный бюджет ежемесячно поступало около миллиона рублей, и бюджет Мирного был профицитным. Осенью прошлого года после сокращения численности сотрудников объём отчислений снизился более чем в четыре раза, что усложнило формирование поселкового бюджета. Пока в нём заложены только расходы на первоочередные нужды (зарплата, коммунальные расходы, обеспечение жизнедеятельности). Говорить о развитии территории можно будет только при создании нового предприятия.

«С ним связаны перспективы развития Мирного. Сохранить квалифицированных специалистов и не допустить оттока населения можно только достойной работой. Набор персонала идёт, к нам регулярно обращаются жители с вопросами о трудоустройстве на новом предприятии», — говорит глава администрации Мирнинского городского поселения Ирина Смердова.

На новом комплексе будут перерабатываться различные промышленные и ртутьсодержащие отходы, а также отходы, содержащие органические компоненты.

При проектировании принята концепция технологических решений, которые предусматривают: