Стартовал прием заявок на участие в проекте «Народный бюджет»

В Кировской области начался приём заявок на участие в проекте «Народный бюджет».

Как сообщили в региональном министерстве финансов, свои проекты могут предложить городские поселения, городские и муниципальные округа. В них необходимо создать бюджетную комиссию из числа местных жителей. Она займётся выдвижением предложений, направленных на решения социально-значимых вопросов населенного пункта. Самый интересный и актуальный проект выберут путём голосования.

Заявки на участие принимаются с 1 по 15 марта.

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