Начинается новая эпоха российско-китайских взаимоотношений

Китай заявил о готовности поддержать стабильность российской экономики. По словам главы представительства Комитета содействия развитию международной торговли в России Гао Ци, несмотря на сложившуюся ситуацию, вызовы любого характера можно преодолеть совместными усилиями.

Крупнейший торговый партнер

Китай выстраивает деловые взаимоотношения с Россией даже в условиях введенных Западом санкций, заявил Гао Ци, сообщает правительственный сайт «Объясняем. рф».

– Мы вступаем в новую эпоху российско-китайских взаимоотношений и готовы всячески содействовать поддержанию стабильности российской экономики. Мы проводим анализ рынка, идентифицируем проблемные точки, в том числе связанные с логистикой и переводом денежных средств, формируем новые торговые каналы. Несмотря на сложившуюся ситуацию, всем нам известно, что вызовы любого характера можно преодолеть только совместными усилиями», — заявил он.

Напомним, Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации. В пандемийные годы объемы взаимной торговли несколько снизились, однако продолжают оставаться на высоком уровне. В 2020 году оборот взаимной торговли составил 103,969 миллиарда долларов (в 2019 году – 111,462 миллиарда долларов), в том числе российского экспорта – 49,061 миллиарда долларов, импорта – 54,908 миллиарда долларов.

Россия экспортирует в Китай минеральные продукты, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них. В структуре импорта – машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь, продукция химической промышленности.

Китай – в числе крупнейших инвесторов в российскую экономику. В российском активе 90 инвестиционных проектов – в сферах энергетики, промышленного производства, сельского хозяйства, инфраструктуры.

Россия в свою очередь выступает является одним из крупнейших экспортеров топлива на китайский рынок. В 2021 году отмечалось с 20-летиее подписания «базового» Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР. Ниже на иллюстрации наиболее важные экспортные партнёры России. Второе место занимают Нидерланды, но это связано с тем, что Роттердам является крупнейшим европейским портом.

Отношения с историей

Сотрудничество с Китаем ведут практически все регионы России. Так, Кировская область – участник мероприятий формата «Волга-Янцзы». В формате «Волга-Янцзы» между Кировской областью и провинциями КНР Хунань и Сычуань действуют соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

В ноябре прошлого года в режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча сопредседателей Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» – полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна. В ПФО проходит и Российско-Китайский молодежный форум «Волга – Янцзы», в котором принимают участие кировские студенты.

Сотрудничество между Кировской областью и Китайской Народной Республикой имеет уже определенную историю и продолжает развиваться. Китай – один из крупнейших и самых надежных торговых партнеров Кировской области. Таковым он остаётся и в сегодняшней ситуации.