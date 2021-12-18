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Надежды муниципалитетов Кировской области на скорейшую модернизацию водоснабжения обмануты

Кирилл Правдин Выбор редакции, Главное, Новости, Общество

17 декабря на заседании областного Законодательного собрания обсуждался законопроект о передаче полномочий с уровня муниципалитетов на областной. За это выступают сами главы районов – некоторые специально приехали в Киров просить депутатов о положительном решении.

Смысл реформы – в снижении аварийности на сетях вдвое и значительном повышении качества питьевой воды к 2030 году.

— Нужна консолидация финансовых и материальных ресурсов. К сожалению, малые ресурсоснабжающие организации не имеют возможности участвовать в национальных проектах, это может сделать только крупная компания. Мы рискуем потерять системы жизнеобеспечения, — считает глава Санчурского муниципального округа Александр Попов.

Но надежды муниципалитетов Кировской области на скорейшую модернизацию водоснабжения обмануты. Депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» не прислушались к чаяниям жителей районов области. Одни проголосовали против, другие воздержались уже в первом чтении. Хотя знают, что износ сетей по области – в среднем 76%. И с каждым годом растет быстрее…

— Вчера на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию были определены пять окружных инициатив ПФО, и наш проект по централизации систем водоснабжения и водоотведения признан важным и социально значимым. Но депутатам, которые проигнорировали просьбы глав, видимо, не так важно, что происходит с водой и канализацией в районах, — прокомментировал итоги голосования министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнёв. — Для участия в федеральном проекте «Чистая вода» пока смогли заявиться лишь пять муниципалитетов, так как для остальных непосильны вложения денег даже в проектную документацию. С модернизацией сетей канализации обстоит еще хуже: она очень дорогая, а программ по реконструкции нет. Тем не менее, мы продолжим работу в этом направлении и будем дальше прорабатывать возможности решить проблему с водой в районах.

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Кирилл Правдин