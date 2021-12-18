17 декабря на заседании областного Законодательного собрания обсуждался законопроект о передаче полномочий с уровня муниципалитетов на областной. За это выступают сами главы районов – некоторые специально приехали в Киров просить депутатов о положительном решении.

Смысл реформы – в снижении аварийности на сетях вдвое и значительном повышении качества питьевой воды к 2030 году.

— Нужна консолидация финансовых и материальных ресурсов. К сожалению, малые ресурсоснабжающие организации не имеют возможности участвовать в национальных проектах, это может сделать только крупная компания. Мы рискуем потерять системы жизнеобеспечения, — считает глава Санчурского муниципального округа Александр Попов.

Но надежды муниципалитетов Кировской области на скорейшую модернизацию водоснабжения обмануты. Депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» не прислушались к чаяниям жителей районов области. Одни проголосовали против, другие воздержались уже в первом чтении. Хотя знают, что износ сетей по области – в среднем 76%. И с каждым годом растет быстрее…