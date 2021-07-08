Нагорской молодежи помогут развивать малую Родину

Инициативная жительница Нагорского района Анна Воробьева открыла в родном поселке районную местную организацию Кировской областной общественной организации «Российского Союза Молодежи» (далее – «РСМ»). Анна стремится помочь молодым людям научиться разрабатывать проекты по развитию малой Родины.

Собственный проект под названием «Молодежный формат» Анна Воробьева представит на итоговом форуме «Российского союза молодежи», который пройдет с 20 по 23 августа в Ульяновске.

Форум будет посвящен вовлечению молодых людей в социальной развитие малых городов и поселений.

Проект Анны Воробьевой нацелен на выявление, объединение и обучение молодежи социальному проектированию. Таким образом молодые люди смогут повысить качество жизни в родном поселке, реализуя инициативы по развитию его территории.

Молодежь Нагорска обучат в школах соцпроектирования

Лидер инициативной группы рассказала, что 31% населения Нагорска – молодые люди, и у них не хватает навыка, позволяющего реализовать свои социальные инициативы, вносить вклад в развитие малой Родины.

— Для того, чтобы изменить данную ситуацию, мы хотим организовать школу социального проектирования «Молодёжный формат». С помощью школы мы выявим, объединим и обучим молодежь социальному проектированию для улучшения качества жизни с помощью реализации социальных инициатив. Сформируем сообщество активной молодежи на постоянной основе, которая в дальнейшем сможет улучшать свою территорию с помощью полученных знаний, — говорит Анна Воробьева.

Первая школа социальное проектирования уже прошла в Нагорске. Обучение организовали для школьников 8-10 классов.

Анна Воробьева рассказала, что в рамках школы ребятам рассказали о социальном проектировании. Спикером была руководитель проектного офиса по поддержке молодежных инициатив министерства спорта и молодежной политики Кировской области, председатель Кировской областной организации «РСМ» Виктория Юрьевна Столбова.

— Виктория провела для ребят интенсив «Креативное проектирование», в рамках которого ребята через деловую игру попробовали прописать свою идею, выявить проблему, составить главную цель и даже защитили свои наработки. Они работали в командах, — рассказала Анна Воробьева.

Она добавила, что такие школы будут проводиться регулярно во всем районе.

— В первую очередь мы нацелены на вовлечение молодёжи в нашу открывшуюся организацию, во-вторых, на участие в проектах РСМ. – подчеркнула лидер инициативной группы. — Самое наше главное мероприятие на сегодняшний день – это реализовать наш проект -школу социального проектирования «Молодёжный формат» на территории нашего района. А там – время покажет, по мере необходимости будем разрабатывать новые идеи. Наше руководство поддерживает нас, все наши инициативы стараются поддержать. Поэтому мы чувствуем себя комфортно и надеемся, что у нашей открывшейся организации хорошее будущее.

«РСМ» — помощь в реализации молодежных проектов

Отметим, что проект «Российского союза молодежи» «Пространство развития» реализуется уже 4 года при поддержке Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам молодежи.

Программа дважды получала грант президента РФ на развитие гражданского общества в 2017-2018 годы и трехлетний грант на 2019-2021 годы.

«РСМ» — одна из самых массовых молодежных неполитических некоммерческих организаций Российской Федерации. Среди ее партнеров — крупнейшие государственные, общественные и коммерческие структуры, а также СМИ.

Организация проводит системную работу по реализации программ молодежных проектов по патриотическому воспитанию, содействию профессиональной занятости, развитию интеллектуального потенциала молодежи и т.д.

Волонтеры «РСМ» работают на Универсиаде, Олимпийских играх, авиасалоне МАКС и других мероприятиях федерального масштаба.