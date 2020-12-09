В Кирове наградили победителей конкурса «100 лучших товаров России»

Вручение наград лауреатам и дипломантам всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» состоялось 9 декабря в правительстве Кировской области. В награждении приняли участие губернатор Игорь Васильев и директор ФБУ «Кировский ЦСМ» Владимир Ёлшин.

Открывая мероприятие, глава региона отметил, что это очень важное событие.

— Сегодня мы как никогда нуждаемся в качественных товарах, лекарствах, продуктах, стандартах… Но мы живем, а не выживаем даже во времена пандемии, и важно, что производятся качественные товары. Это говорит о том, что мы развиваемся и добиваемся новых успехов.

Министр экономического развития области Наталья Кряжева, также вручавшая награды победителям, подчеркнула, что сертификация очень важна не только для потребителей, но и для самих предпринимателей.

— Спасибо тем представителям малого и среднего бизнеса, которые правильно воспринимают наше новое направление работы – сертификацию.

На федеральный этап конкурса от Кировской области были выдвинуты 40 товаров и услуг от 21 предприятия. 16 товаров и 1 услуга стали лауреатами – победителями на федеральном уровне, 23 – дипломантами. 5 предприятий участвовали впервые.

Особенно активное участие в конкурсе «100 лучших товаров России» приняли предприятия 8 районов области: Кирово-Чепецкого, Слободского, Пижанского, Сунского, Богородского, Верхошижемского, Орловского, Яранского.

Четыре вида товаров вошли в абсолютную сотню лучших по стране по итогам 2020 года и были награждены почетными дипломами «Золотая сотня». Самыми-самыми были признаны:

Творог «Вятушка» с м.д.ж. 3% и 9% (ЗАО «Кировский молочный комбинат»);

Кетчуп Здрава:registered:: «Томатный», «Краснодарский», «Лечо», «Шашлычный» (ОАО «Производственный холдинг «Здрава»);

Лента радиаторная латунная марки Л85, повышенной точности изготовления (АО «Кировский завод по обработке цветных металлов»);

Одежда верхняя для девочек школьного возраста (ООО «Аззарти»).

Какие товары вошли в 100 лучших в 2019 году, читайте в нашем материале.