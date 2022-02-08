Находящийся в розыске кировчанин попался на бутылке

В Кирове росгвардейцы задержали воришку, находящегося в федеральном розыске.

Накануне около трех часов дня сработала кнопка тревоги в магазине на ул. Горького. Туда немедленно прибыл патрульный наряд вневедомственной охраны.

Выяснилось, что охранник задержал 30-летнего посетителя, пытавшегося вынести неоплаченную бутылку спиртного. Стражи правопорядка проверили его документы и выяснили по базе данных, что ранее судимый мужчина находится в федеральном розыске. Подозреваемого передали полиции для выяснения обстоятельств.