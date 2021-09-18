Накануне бриллиантовой свадьбы — на выборы

Супруги из Белой Холуницы Алексей и Александра Шишкины пришли на избирательный участок в первый же час голосования.

Жители Белой Холуницы супруги Алексей и Александра Шишкины 22 сентября отметят 60-летие совместной жизни.

17 сентября в первый же час с момента открытия избирательного участка они пришли, чтобы проголосовать на выборах-2021.

– Это мы ещё припозднились! – улыбаясь, говорит Алексей Павлович. – На даче заночевали, поэтому пришли не к самому открытию. Обычно всегда к началу голосования, в 8:00, мы уже на участке.

Возраст главы семейства — уже больше 90 лет. За свою жизнь он провёл не одну выборную кампанию — много лет сам работал в УИК. Особенно памятна ему организация процесса голосования в отдаленных от райцентра поселках Боровка и Каменное, тогда ещё не было ни сотовой связи, да и ни стационарной, по любому вопросу приходилось идти, а то и бежать пешком не один километр. Дороги в распутицу представляли собой «маленькое болото».

Сегодня, будучи на заслуженном отдыхе, Алексей Шишкин в первых рядах спешит на участок, заполняет бюллетени, заботливо помогает опустить в избирательную урну «непослушные» листки супруге, которую нежно называет Шурой и по-доброму подшучивает над ее медлительностью.