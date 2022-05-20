Накануне Дня Победы кировчанка нашла монету 1945 года

В канун Дня Победы жительница Кировской области нашла монету с удивительной датой выпуска. Об интересном совпадении написала газета «Искра» Оричевского района.

Случай произошел в поселке Торфяном во время субботника. Местная жительница Светлана Чернядьева прибиралась на своем участке и заметила на земле монету. Денежка оказалась номиналом в 3 копейки. Она была выпущена в 1945 году.

Светлана удивилась такому совпадению – перед 9 Мая найти что-то, непосредственно связанное с великим праздником. Особой материальной ценности денежка не имеет. Нумизмат оценил монетку в 50 рублей. На специализированных сайтах цена выше — до 1000 рублей.

Но женщина не планирует продавать уникальную находку. Теперь денежка станет ее талисманом.

Ранее житель Кирова решил поменять 500-рублевую купюру на квартиру.

Фото: oiskra.ru, yandex.ru