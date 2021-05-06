Накануне Дня Победы по Кирову проедут ретроавтомобили

В канун 9 Мая кировчане смогут увидеть старые автомобили отечественного автопрома.

В областном центре состоится пробег, в котором примут участие такие машины, как ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-14 «Чайка» и другие.

Автопробег машин из прошлого начнется в 14 часов от здания областного правительства. Затем участники акции посетят Вечный огонь и площадь Конева, где возложат цветы, и завершат маршрут в Порошино.

9 мая, в День Победы, ретроавтомобили можно будет увидеть на стоянке у ТРЦ «Макси» на улице Луганской с 15 до 18 часов.

Ранее мы писали, что кировчане смогут проехать по маршруту Победы на ретротроллейбусе.