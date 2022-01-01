Накануне Нового года в Афанасьевском районе полностью сгорел жилой дом

Трагедия произошла в деревне Ичетовкины Афанасьевского района в последний день прошлого года.

В 11 утра на пульт пожарных поступила информация о пожаре в частном доме.

По словам соседей практически сразу после того, как владельцы дома уехали по делам, в районе котельной появилось пламя. Оно быстро распространилось на жилые помещения.

На вызов приехали несколько пожарных расчётов, но спасти дом им не удалось. Сейчас выясняют причину пожара и подсчитывают сумму ущерба.

А в Кирове тем временем, в популярном паблике обсуждают поведение подростков, которые кидают пиротехнику куда вздумается. Из-за их опасных действий чуть не произошел еще один пожар. Горящая петарда залетела на балкон жилого дома. По счастливой случайности хозяева быстро заметили огонь и сами справились с возгоранием.

Фото: «Планета Афанасьево»