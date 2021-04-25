Наказали организацию, которая загрязнила реку в Кирово-Чепецком районе

Оштрафовано предприятие, виновное в загрязнении реки Стародумы в с.Кстинино Кирово-Чепецкого района.

ООО «Надежда» при сбросе сточных вод превысило предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по нескольким показателям. В результате класс качества воды изменился со второго (чистая) до пятого (грязная).

Предприятие было привлечено к административной ответственности за нарушение требований к охране водных объектов и оштрафовано на 150 тысяч рублей.

После этого природопользователь и министерство охраны окружающей среды направили обращения в суды различных инстанций. Решением Кировского областного суда ООО «Надежда» получило ещё один административный штраф — в размере 75 тысяч рублей.

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