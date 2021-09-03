Налоговики ищут ИП, не использующих контрольно-кассовую технику

С начала года сотрудники ИФНС по г.Кирову составили свыше ста административных протоколов в отношении предпринимателей, которые торгуют на городских рынках без использования контрольно-кассовой техники.

Мониторинг выручки, полученной каждым ИП, проводится на постоянной основе. Все существующие кассы должны в режиме реального времени передавать в налоговые органы информацию о полученной выручке. Если она не поступает, на месте осуществления торговли организуется проверка, в том числе методом контрольной закупки товара.

Минимальный штраф за торговлю без кассы составляет для предпринимателей 10 000 руб. Если зафиксировано несколько подобных случаев, сумма штрафа может увеличиться до половины суммы всех расчетов, которые не прошли через кассу.

При этом нарушитель обязан отразить всю ранее не пробитую по кассе выручку, пробив коррекционный кассовый чек.