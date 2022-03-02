Налоговики требуют обанкротить Центр помощи детям-сиротам в Кирове

ИФНС и УФНС требуют признать банкротом кировский Центр помощи детям-сиротам. Информация о банкротном деле опубликована на сайте Арбитражного суда.

Как сообщается в документах, налоговики просят обанкротить Кировскую областную общественную организацию «Центр помощи детям-сиротам «Дар». Сумма требований по иску составляет более 465 тысяч рублей.

Заявление было направлено в суд еще в феврале, но пока что остается без движения. Причина – нарушения, допущенные заявителями.

Ранее налоговики потребовали обанкротить управляющую компанию ООО «Жилсервис-Плюс».