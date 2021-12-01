Нанесение логотипа на ручки: советы специалистов

Ручка с уникальной надписью или логотипом фирмы станет приятным сувениром, который можно подарить друзьям или партнерам по бизнесу. Брендированные изделия могут презентовать вашу организацию на деловых встречах или бизнес-конференциях. Такие ручки часто используют в качестве промо-инструмента для рекламы компании или продукции. На сайте типографии «Полиграфкин» https://poligrafkin.ru/pechat-na-suvenirah/pechat-na-ruchkah вы можете заказать печать логотипа на ручках в любом количестве по выгодной цене.

Преимущества услуги

Письменные принадлежности, украшенные логотипом, пользуются стабильным спросом. Они практичные и являются идеальным инструментом скрытой рекламы. Подходят для продвижения любого предприятия, независимо от сферы деятельности. Услуга по изготовлению ручек с логотипом компании имеет ряд преимуществ:

экономичность;

быстрота;

возможность нанесения рисунка на разные ручки;

высокое качество печати, четкое изображение;

эстетичность.

Нанося рисунок на ручки, вы превращаете их из обычных канцелярских принадлежностей в эксклюзивные сувениры.

Как выбрать ручку для печати

В магазинах представлен широкий ассортимент канцелярии, которые отличаются по качеству и материалу изготовления. Ручка с логотипом на заказ может быть:

Пластиковая. Самый востребованный вариант. Они недорого стоят, практичные и удобные, представлены в разных цветах. Для изготовления ручек используется глянцевый, прозрачный или матовый материал. Металлическая. Такие изделия выглядят презентабельно и шикарно. Подходят в качестве подарка для бизнес-партнера. Для нанесения рисунка лучше покупать ручки из латуни или нержавеющей стали. Деревянная. Эксклюзивный вариант, который 100% удивит свой оригинальностью. Подходят на роль сувенира класса люкс. Стеклянная, резиновая и т.п. Такие материалы выбирают, если хотят удивить одариваемого и при этом не тратить большие суммы на изготовление сувенира.

Способы печати

Печать логотипа на ручках в Москве лучше доверить профессионалам, если хотите получить качественный результат. Для нанесения рисунка на пишущую принадлежность используют один из следующих методов:

УФ-чернила. Методика подразумевает применение специального принтера. Ручка размещается на подложке, чернилами наносится рисунок, который под воздействием ультрафиолета затвердевает. Технология позволяет выпускать сувениры в любом количестве, от одной штуки. Тампопечать. Использование силиконовых тампонов, с нанесением на них логотипа, который впоследствии переносится на ручку. Методика предназначена для крупных тиражей, так как подразумевает использование специальных форм. За 1 раз на тампон можно нанести до 5 красок. Гравировка лазером. Оптимальный вариант для нанесения рисунка на металлические изделия. Такая гравировка выглядит красиво и респектабельно. Можно напечатать логотип в 1-2 цветах. Шелкография. Предназначена для выпуска изделия с яркими, броскими надписями.

Принимая решение о том, какую технологию выбрать, ориентируйтесь на размер партии, материал ручек, назначение пишущей принадлежности и свой бюджет.