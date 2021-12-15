«Нанолек» приступает к выпуску вакцины «КовиВак»

На предприятии «Нанолек» в п.Лёвинцы Оричевского района начинается выпуск вакцины от коронавируса «КовиВак».

Торжественный запуск производства пройдёт 17 декабря. В этот же день губернатор Игорь Васильев и президент компании «Нанолека» Владимир Христенко подпишут соглашение.

Старт производства вакцины — первый реализованный совместный проект компании и центра Чумакова (разработчика «КовиВака»), двух будущих резидентов зоны особого экономического развития «Биополис».

В течение 10 лет в Лёвинцах появятся школы с биотехнологической специализацией и научно-образовательный центр. Резидентами зоны станут предприятия, которые специализируются на биотехнологиях и экологии.