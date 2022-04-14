«Нанолек» рассказал о планах по импортозамещению лекарств

Президент компании «Нанолек» Владимир Христенко рассказал, что, несмотря на санкции, все планы по инвестициям и производству остаются в силе. В новых экономических условиях компания продолжит работать в направлении импортозамещения.

Владимир Христенко подчеркнул, что пандемия коронавируса мобилизовала всю фарминдустрию.

— Мы научились прыгать выше головы. По итогам 2021 года все глобальные компании из топ-20 показывают рост от 2 до 97 процентов. И хотя до их абсолютных цифр нам еще далеко, в России будет похожая динамика, и мы тому отличный пример, — отмечает руководитель «Нанолека».

В начале 2021 года «Нанолек» принял новую стратегию на ближайшие 5 лет. По итогам первого же года ее реализации рост годового оборота компании составил +57 процентов. Владимир Христенко не исключает, что санкции могут затронуть «Нанолек», но основные планы остаются в силе.

— Мы ждем решения наших международных партнеров по ранее намеченным инвестиционным проектам, которые они сейчас пересматривают. Но в основном наши планы остаются в силе, даже несмотря на рост ключевой ставки до 17 процентов.

В настоящее время компания усиливает линию импортозамещения и продолжает инвестиции в биотехнологическое производство полного цикла на заводе в Кировской области. На эти цели будет выделено до 5 миллиардов рублей в течение 3 лет.

Это важно и для региона, и для всей России, подчеркивает губернатор Кировской области Игорь Васильев.

– Обеспеченность медикаментами – одна из приоритетных задач, особенно сегодня, в непростых экономических условиях. Мы обязаны сделать всё возможное для того, чтобы люди могли получать весь спектр медицинских услуг, чтобы любые необходимые им препараты были доступны, — говорит губернатор.

Напомним, что «Нанолек» демонстрирует стремительный рост второй год подряд. В 2020 году выручка компании составила 12,4 миллиарда рублей, в 2021-м – 19,5 миллиарда.

Главным драйвером роста стало производство педиатрических вакцин «Полимилекс» и «Пентаксим», а также рекордный рост выпуска препарата «Конкор» для «сердечников». Внесли свою лепту «Ковидолек» и другие препараты для лечения коронавируса, давшие порядка 20 процентов всей выручки.

В 2021 году на российский фармацевтический рынок вышли препараты «Цибор» (дл профилактики тромбоэмболии) и «Брукинза» (для лечения лимфомы). В 2022 году «Нанолек» начал выпуск вакцины от менингококка «Менактра». Идут клинические исследования первой отечественной вакцины от ВПЧ.