Напавшим на бортпроводника в самолете оказался Илья Фарафонов

Инцидент произошел 23 декабря в аэропорту Внуково. В самолете, который должен был вылететь в Киров, подвыпивший пассажир напал на бортпроводника. Последний не пустил молодого человека на борт, из-за чего получил удар в голову.

Проводник был госпитализирован с сотрясением мозга. А по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сегодня в нем выяснились новые факты.

Как сообщает портал «Ньюслер», нападавший – давно и печально известный кировчанам Илья Фарафонов. После своего очередного «подвига» он сменил фамилию на Прозоров, но поведение осталось прежним.

После инцидента в самолете 25-летнего Фарафонова-Прозорова должны были задержать на 15 суток. Однако почему-то отпустили. Сейчас дебошира ждут на допрос в столице.

Впервые про Илью Фарафонова заговорили в 2009 году. В мае, после Дня Победы, он прокатился на машине матери и сбил трех человек на улице Комсомольской. Один из них скончался, другие получили тяжелые травмы. А Илья не получил ничего – уголовное дело было возбуждено, однако вскоре закрыто по причине малолетства обвиняемого.

Это ничему не научило молодого человека. В 2014 году он вернулся на городские дороги под фамилией Прозоров. И в дальнейшем не однажды попадал в поле зрения полиции за различные автохулиганства. В последний раз Илья напал на журналистов и стал фигурантом сразу двух уголовных дел.