Написание ВПР в Кировской области перенесли на осень

Школьники в Кировской области напишут всероссийские проверочные работы не весной, а осенью. Такое указание поступило из Рособнадзора.

Как сообщили в областном правительстве, из ведомства поступило соответствующее письмо. В нем сообщается, что в связи с прогнозируемым развитием эпидемиологической ситуации и сохранением рисков распространения COVID-19 проведение ВПР в 2022 году переносится с весеннего на осенний период.

В областном министерстве образования напомнили, что ВПР проводятся для школьников всей страны. С их помощью оцениваются уровень знаний определенного ученика, класса, параллели или школы. Результаты работ нужны педагогам для коррекции знаний учащихся. На успеваемость они не влияют.