Напротив Александровского сада появится сквер

Новый сквер планируют обустроить на месте дома №63 на улице Казанской. Этот вопрос обсудили на заседании комиссии Кировской городской думы по имуществу.

«Деревяшка» на Казанской, построенная еще в 1894 году, признана аварийной. В прошлом году в ней произошел пожар, однако дом уцелел и в нем нашли себе пристанище местные маргиналы. Поэтому дом было решено снести, а на его месте создать общественное пространство с малыми архитектурными формами.

Проект по сносу дома и заключение экспертов по этому поводу уже имеются. В настоящее время в мэрии обсуждают варианты безвозмездного партнерства для проведения демонтажных работ.

Ранее мы писали, что в сквере Трудовой Славы начались работы по благоустройству.