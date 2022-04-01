Наши «Провансаль», «Домашний», «Кировский» в числе лучших

По итогам 2021 года кировские майонезы «Здрава»® стали лауреатами Всероссийcкого конкурса программы «100 лучших товаров России».

Кетчупы, соусы, майонезы, приправы – пожалуй, сегодня очень многие используют эти популярные ингредиенты при приготовлении самых разнообразных блюд. А на мой взгляд, среди кировчан традиционно популярны эти продукты от местного производителя – холдинга «Здрава».

Почему? Потому что для меня они – столь родные и любимые – ни ценой, ни качеством не уступают многим привозным. Не зря ещё несколько лет назад предприятие было удостоено специальной награды «За успехи в импортозамещении». Уверен, что если выбирать при равной цене, то однозначно лучше брать наш.

С 1999 года майонезы, соусы и кетчупы бренда «Здрава» регулярно участвуют во Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России». До прошлого года 15 раз они получали дипломы лауреата и 13 раз – дипломанта. Кроме того, дважды продукция «Здравы» удостаивалась одной из высших наград этого конкурса «Вкус качества», а самому предприятию в 2016 году было присуждено звание «Лидер качества».

Успех к «Здраве» пришёл и в 2021-м.

Лауреатами стали кировские майонезы:

1. «Провансаль», 67% – его кировчанам не требуется представлять: знаком и любим. Готовится по традиционному рецепту и в соответствии с ГОСТом с такой тщательностью, что входит в Национальную систему сертификации России.

2. Майонез Провансаль «Домашний», 67% – густой и насыщенный, с добавлением лимонного сока и повышенным содержанием яичного желтка. Ценители майонеза называют его улучшенным «Провансалем».

3. «Кировский» – имеет классический нежный вкус, но чуть меньшую жирность: 51%. Рецепт и дизайн (под дымковскую игрушку) были разработаны специально к 80-летию Кировской области. Он отлично подходит как для салатов, так и для горячих блюд.

Дипломантами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в минувшем году признаны вкусовые соусы «Здравы»: «4 Сыра», «Цезарь», «Сливочно-чесночный», «Горчичный», «Лисички со сметаной».

Продукты «Здравы» соответствуют ГОСТу, без ГМО, красителей и усилителей вкуса и содержат натуральные компоненты. Если написано, что в составе настоящие грибы, сыр, чеснок или зёрна горчицы – значит, они и есть! Земляки со мной согласятся, что бывшая кировская «маргаринка», к счастью, сберегла советские стандарты и традиции, а ассортимент из 60 наименований пополняется интересными новинками.

Знаете, есть такой популярный слоган: «Выбирай вятское!» Так по поводу вкусностей от «Здравы» нас и убеждать не надо!

Подробнее – в группах «Здрава» в соцсетях: https://vk.com/zdravalike и http:/ok.ru/zdravamayo.