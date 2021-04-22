Настоятель Спасского собора иерей Пётр Машковцев

Цикл документальных фильмов «Гибель империи. Российский урок» достаточно широко известен. И хотя с момента его выпуска прошло уже несколько лет, актуальность сюжетных линий не утрачивается.

Если вы смотрели фильм, то помните, что в нем отмечается: в годы Первой мировой войны экономическая ситуация в Российской империи, состояние её армии были стабильными — к 1917 году в стране возросло производство чугуна, меди, каменного угля, развивалась машиностроительная отрасль. На долю России в тот период приходилось 9,4% мирового ВВП.

По мнению автора фильма, который провел глубокие исторические исследования, не играл ведущую роль в революции и земельный вопрос, поскольку в свыше 90% пашенной земли было сосредоточено именно в руках крестьянства.

Проблема заключалась, скорее, в назревавшем заговоре и предательстве части элит.

Определенную роль сыграли и так называемые «союзники» — Великобритания и Франция, которые, по сути, пособничали заговорщикам, звучали требования изменения государственного строя в России.

Все это происходило на фоне войны с Германией, когда государство тратило огромные ресурсы на военные действия. Тем не менее в начале 1917 года Россия была близка к победе, во ходе весенне-летнего наступления императорская армия вполне могла прорвать германские позиции, и Россия получила бы в итоге громадную контрибуцию.

Вот в этот момент революция стала для страны, по сути, ударом в спину. И предательство элит превратилось в трагедию для всего государства, для его жителей, коснувшись каждого без исключения.