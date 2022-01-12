Наталья Кряжева подарила кировчанке «Розового пони»

Глава минэкономразвития Кировской области Наталья Кряжева присоединилась к акции «Елка желаний» и вручила новогодний подарок 3-летней кировчанке.

Маленькая Ева Зиборова попросила у Деда Мороза набор для рисования и творчества. Письмо девочки попало на Елку желаний. Исполнить мечту юной кировчанки выпало Наталье Кряжевой.

Министр пришла в гости к семье Зиборовых 11 января. Сделать это раньше не удалось из-за состояния здоровья Евы и ее младшей сестры – 1,5-годовалой Алисы.

Наталья Кряжева вручила девочке набор для рисования «Розовый пони» — цветные карандаши, мелки, краски, фломастеры и несколько упаковок бумаги. Алиса получила коробку со сладостями.

Мама Евы Ольга рассказала, что дочка очень рада подарку. Ева очень любит рисовать и в свои 3,5 года уже умеет писать русские и английские буквы.

— Новый год — самый долгожданный праздник. Мечтайте, загадывайте желания – они имеют свойство исполняться, — сказала Наталья Кряжева.

Ранее глава минэкологии Алла Албегова исполнила желание маленькой Вероники из Нолинска.