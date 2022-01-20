Наталья Поклонская не будет послом в Кабо-Верде

Нашумевшее назначение послом России Натальи Поклонской не состоится.

Планы по вступлению бывшего прокурора и депутата в новую должность отменены по её личным обстоятельствам. Однако она готова к любой другой на пользу государству, сообщила она ТАСС вчера. Информацию агентству подтвердили в МИД РФ.

Напомним, Наталья Поклонская была назначена послом России в Кабо-Верде указом президента 13 октября, однако так и не приступила к обязанностям. 17 января получила степень магистра международных отношений, о чем сообщила в своем телеграм-канале. Альтернативная кандидатура посла в Кремле пока не выбрана.