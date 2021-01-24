Наталья Шедько: «Люди, которые призвали молодежь к митингам за Навального, должны понести ответственность»

23 января по всей стране прошли митинги в поддержку Алексея Навального. Этому предшествовали многочисленные призывы к участию в акции на различных интернет-площадках. Большая часть аудитории, которая поддержала эти призывы, — молодое поколение, исключением не стал и Киров. Своим мнением поделилась председатель Общественной палаты Кировской области Наталья Шедько.

— Во время митингов было замечено большое количество детей, подростков, студентов. Мне, как матери, очень больно на это смотреть. Я считаю, что недопустимо, использовать неокрепшие умы для продвижения своих политических взглядов, подвергать их опасности. Самым страшным является то, что дети не понимают реальных целей, которые преследуют организаторы митинга и не замечают, как ими свободно управляют, — отметила Наталья Шедько.

По предварительным данным, участие в акции приняли порядка 300 кировчан — по большей части и дети, и подростки. Акция стартовала у здания городской администрации, продолжилась на Театральной площади, а завершилась у здания правительства региона.

«Свободу Навальному», — скандировали протестанты. Но, как видно из журналистских репортажей, юные крикуны понятия не имеют, чем отличилась эта персона, откуда его нужно освободить, а главное, почему его свободу ограничили.

Спустя три часа протеста, который скорее был похож на тусовку на природе, молодые люди сделали селфи на фоне полицейских машин и станцевали на камеры мобильных телефонов у здания правительства, надеясь, видимо, таким образом повысить популярность своих личных соцсетей. Протест ради протеста в мороз и непрекращающийся снегопад.

Остаётся надеяться, что его последствиями будут только лайки в соцсетях других неокрепших умов, а не орви, бронхит, пневмония или, еще хуже — увеличение процента заболевших коронавирусом. Не говоря уже о постановке на учет в полиции и испорченного светлого будущего.