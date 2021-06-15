Наталья Шедько: «Мне понравился материал о списке редких вятских слов»

«Кировская правда» – одно из старейших печатных изданий нашей области, и и уже одно это формирует высокое уважение к газете.

Мне понравился материал, прочитанный на сайте «КП», о том, что Яндекс изучал специфику русского языка и составил список редких вятских слов. Мне кажется, это крайне интересно, потому что определяет не только наше отличие от других территорий, но и в целом формирует представление о языковом многообразии регионов России.

Хочу пожелать газете «Кировской правды» больше позитивных новостей и достойного внимания со стороны жителей и организаций.

Наталья Шедько,

председатель Общественной палаты Кировской области