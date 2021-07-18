Наталья Стрельникова: «Герценка по-прежнему остается аптекой для души»

Разговор с директором областной научной библиотеки имени А.И. Герцена Натальей Стрельниковой об именных и модельных библиотеках, о работе в пандемию, о вакцинации и о будущем юбилее Герценки.

— Наталья Владимировна, совсем недавно вы принимали участие во Всероссийском съезде именных библиотек, который проходил в городе Ульяновске. Расскажите об этом форуме.

— Целью съезда, проходившего под девизом «Именами славится Россия», стало объединение именных библиотек страны, а также возможность поделиться накопленным опытом.

Я выступала на одной из секций, рассказала о нашей библиотеке, о том, что она носит имя её основателя Александра Ивановича Герцена, известного писателя и публициста, который в 1835-37 годах отбывал вятскую ссылку и сделавшего много доброго и полезного для развития вятской культуры. И всё же, по моему мнению, самое главное – это открытие нашей библиотеки. Не случайно его праправнук Майкл Герцен, который в 2012 году был у нас в гостях, заметил, что лучший памятник в России Александру Герцену – это библиотека его имени, которая находится в Вятке…

На съезде присутствовало более 50 представителей из различных регионов России, принимал участие в его работе и Сергей Вадимович Степашин, президент Российского книжного союза. Он помнит о нас, о том, что помогал в появлении пристроя библиотеки. Даже спросил: «Как вам пристрой? Он лучше старого здания?..» Тут уж я не стала лукавить и сказала: «Мы одинаково любим и старое, и новое здания…»

Нам удалось с ним поговорить, я вручила Сергею Вадимовичу в подарок книгу и пригласила на юбилей, который мы будем отмечать в следующем году – Герценке исполнится 185 лет.

— В прежние годы библиотекам присваивали имена замечательных людей, как правило, после их ухода из жизни. В последнее время практика изменилась: присваивают имена, например, литераторов, которые здравствуют и поныне. Насколько это правильно?

— Действительно, есть такая практика. И в Кировской области появляются библиотеки, носящие имена ныне здравствующих людей. Например, у нас есть библиотека Альберта Лиханова, две библиотеки носят имя Почётного гражданина Кировской области, писателя Владимира Арсентьевича Ситникова. Совсем недавно в Малмыжском районе открылась библиотека имени писателя и краеведа Владимира Семибратова. И этот список можно продолжать… Я считаю, что это неплохо. Потому что и у работников библиотек, и у жителей этих населённых пунктов появляется возможность живого общения со своим героем. Да и люди, именами которых названы библиотеки, стараются всеми силами помогать своим именным учреждениям. Например, с тем же комплектованием книжного фонда.

— Еще одна тема последнего времени – открытие модельных библиотек. В чём их изюминка?

— Одна из главных тем 2020 года – Национальный проект «Культура». Мы в онлайн-формате открыли первую модельную библиотеку в России в 2020 году: это Московская сельская библиотека Афанасьевского района. Всего в 2020 году для жителей Кировской области открылось 5 библиотек нового поколения за счет федеральных грантов (общая сумма составила 35 млн руб.).

Проект в части модернизации библиотек во многом меняет их работу. Проводится капитальный ремонт, закупаются новые книги, приобретается современное оборудование, внедряются информационные технологии. Главное – наши коллеги начинают по-другому работать. В библиотеках появляется много новых, очень интересных творческих проектов. И, как результат, активная посещаемость. И большое спасибо главам районов, главам муниципальных образований – без поддержки местной власти при всем желании библиотекарей открыть модельную библиотеку невозможно.

— Этот проект рассчитан исключительно на сельские и районные библиотеки?

— Прежде это был единый конкурс для центральных районных и так называемых малых сельских библиотек. По результатам конкурсного отбора им выделяется по 10 и 5 миллионов рублей соответственно. В 2021 году от Кировской области победили в конкурсе на создание модельных библиотек 5 учреждений. Из них 3 центральные – Малмыжская, Верхнекамская и Слободская районные библиотеки. А также Октябрьская сельская библиотека Мурашинского района и Искровская сельская библиотека Котельничского района. При этом из заявок на 2022 год ещё три наши библиотеки вошли в дополнительный набор текущего года. Всего в регионе в 2021 году появится 8 модельных библиотек.

На днях у меня был новый глава Фаленского района – амбициозный молодой человек, недавно вступивший в должность. Он тоже загорелся этой идеей — открыть в районе модельную библиотеку. Значит, будут заявляться на конкурс.

— Это хорошие новости. Но минувший год и год нынешний из-за пандемии связаны с определенными ограничениями и запретами. Как работается вашему коллективу в этот непростой период?

— Конечно, 2020 год был непростым для всех, в том числе и для учреждений культуры. Пандемия заставила быстро адаптироваться к новым условиям и научиться работать с пользователем удалённо. Вот эта самая «удалёнка» в этом году стала новой реальностью. Но, я считаю, очень быстро перестроились. В самые короткие сроки главная страница сайта библиотеки преобразована и на ней размещена вся важная информация для посетителей о действующих информационных ресурсах удаленного доступа. Мы продолжили обслуживание в дистанционном режиме, через свой официальный сайт и аккаунты социальных сетей. Я не говорю, что мы это прежде не делали. Конечно, делали. Но не в таком объёме. Откликаясь на злобу дня, мы даже запустили лекторий-онлайн, и первой темой стала лекция о массовых эпидемиях, описанных в художественной литературе. Это транслировалось и на сайте библиотеки и через наш канал YouTube. Сейчас, перейдя к привычному формату обслуживания читателей, мы продолжаем активно работать с удаленными пользователями.

— Как происходило возвращение к привычной работе?

— Мы и сегодня работаем согласно требованиям Роспотребнадзора: все санитарные нормы у нас соблюдаются. Посетители приходят в библиотеку в масках – иначе мы просто их не допускаем. На входе идёт измерение температуры, люди соблюдают социальную дистанцию. Везде стоят санитайзеры…

Конечно, пандемия не обошла стороной и наше учреждение – ряд сотрудников переболели. Не скажу, что массово, порядка 20 человек. И сегодня два человека находятся на больничном с диагнозом «коронавирус».

Что касается прививки… В принципе агитировать мне никого не надо, люди у нас понимающие. Из 140 сотрудников 74 человека привиты. Считайте: более пятидесяти процентов. Думаю, что и цифра в 60 процентов будет достигнута легко. При этом дело это добровольное. Люди сами отвечают за своё здоровье… Кстати, медицинские работники сделали прививки непосредственно в библиотеке.

— Директор показал пример?

— Да. Директор пошёл самый первый…

— До 185-го дня рождения Герценки ещё достаточно далеко, тем не менее… Что такое научная библиотека имени Александра Ивановича Герцена сегодня?

— Мне бы хотелось вспомнить слова известного российского писателя, литературного критика, журналиста, лауреата премии имени Герцена Павла Басинского, который отметил, что в Кирове мощнейшая библиотека, притом, что это, наверное, не самый читающий город в стране. Но при этом отличнейшая, просто превосходная библиотека, ещё Герценом заложенная.

И действительно сегодня библиотека имени Герцена – это крупнейший культурно-образовательный центр нашего региона. Не досуга – а именно образования и культуры. У нас более 4 миллионов 300 тысяч экземпляров документов на различных носителях – это и книги, и периодические издания, и патенты, и электронные издания. Сегодня у нас работает 140 сотрудников. К тому же, мы выполняем Указ президента и повышаем демографию в нашей стране – 10 человек находятся в декретных отпусках и воспитывают маленьких детей. Поскольку профессия библиотекаря, как правило, женская, то на 90 процентов – это женский коллектив.

— Знаю о тесном сотрудничестве Герценки с вятскими литераторами, краеведами, художниками, фотографами, музыкантами…

— Мы дожили до того счастливого периода, когда не мы к кому-то идем и просим: «Придите к нам, пожалуйста, выступите…», а когда к нам идут с предложениями. И мы выбираем – вот такая счастливая возможность – из самых лучших и самых достойных.

Герценка сотрудничает с учреждениями культуры не только нашего региона. В том числе с музеями, что нас очень радует. Например, с музеем Александра Ивановича Герцена в Москве, расположенном в Ситцевом вражке, у нас давние связи, которые мы всячески поддерживаем. По возможности откликаюсь на приглашения. Например, в этом году отмечалось 40 лет со дня основания музея – конечно же, я поехала, чтобы принять участие в торжествах.

Мы активно сотрудничаем с региональным отделением Союза художников. У нас проходит множество художественных выставок. И что важно – это рабочие проекты. Когда не просто работы висят на стенах наших залов: проходят экскурсии, мастер-классы художников, встречи с мастерами живописи.

У нас есть замечательный проект «Музыкальные вечера в Герценке», в котором принимают участие студенты Вятского колледжа искусств имени Казенина, учащиеся музыкальных школ. А еще есть традиция проводить ежегодный фестиваль «Студенты Нижегородской консерватории в Герценке».

2020 год проходил под знаком юбилея Победы, и наша библиотека в числе девяти учреждений, лиц и предприятий Кировской области получила памятную медаль организационного комитета «Победа» под председательством нашего президента В.В.Путина «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» за активное участие в патриотическом воспитании граждан. Считаю, что это очень высокая награда, которой отмечен наш коллектив.

Особо стоит сказать о издательской деятельности. У нас есть свой редакционно-издательский отдел, мини-типография. И некоторые печатные издания мы можем выполнять сами и на достаточно высоком уровне. К примеру, в прошлом году книга, посвященная журналисту Светлане Алексеевне Шешиной, вышедшая в серии «Герценка. Знаменитые читатели», заняла третье место на Всероссийском конкурсе краеведческих изданий библиотек.

В 2019 году при библиотеке был создан молодежный совет, куда вошли наши молодые специалисты. Несмотря на то, что средний возраст сотрудников составляет 47 лет, для нас всегда радостно, когда в библиотеку приходит работать молодежь.

— Что ещё в планах?

— Есть у нас кабинет Герцена, есть кабинет писателя. Хотим по аналогии открыть «вятский кабинет». Или вятского жителя, вятского читателя – над названием еще думаем… В краеведческом отделе сохранилась историческая мебель ХIХ века. Совместно с Вятским художественным училищем и фондом «Культурное наследие Вятки» реализовали проект по изготовлению барельефа поэта Ермила Кострова. Он тоже будет представлен в этом кабинете исторического здания библиотеки.

— Помнится, Надежда Павловна Гурьянова говорила, что библиотека – это аптека для души… Герценка по-прежнему остается такой душевной аптекой?

— Вне всякого сомнения. Не только книга, но и все наши лекции и конференции, все концерты и литературные вечера, даже просто сама атмосфера библиотеки настраивают на душевную гармонию.