Научный сотрудник Нургуша получил премию московского митрополита

Сергею Бакка присудили победу в главной академической премии РПЦ.

На минувшей неделе в Президиуме Российской Академии Наук прошло награждение лауреатов Макариевской премии 2020 года. Одним из ее получателей стал ведущий сотрудник кировского заповедника Нургуш Сергей Бакка.

Ему присвоили звание лауреата в номинации «Научные исследования в области рационального природопользования, экологии и охраны окружающей среды». Поводом для ее вручения стал его совместный труд с Надеждой Киселевой: «Орнитофауна центра Европейской России: динамика, антропогенная трансформация, пути сохранения».

Сергей Витальевич — подготовил более 300 научных публикаций, о биологии различных видов живых организмов. Он всю свою жизнь изучает биоразнообразие, теории и практики заповедного дела, экологическое образования разных категорий населения. Кроме того, он кандидат биологических наук, председатель фонда Нижегородского отделения Союза охраны птиц России. Его коллега — доцент Нижегородского госуниверситета имени Минина. Потому в важности и серьезности их работы сомневаться не приходится.

Отметим, эти премии, согласно завещанию митрополита Московского и Коломенского Макария(Булгакова), выдаются за достижения в области естественных наук с 1867 года. Настоятель завещал после своей смерти на проценты от своих сбережений учредить ежегодные премии для «поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий…». На сегодня это главная награда от православной церкви в поддержку российской науки. Их присуждают раз в два года. Победителей определяют с помощью рейтингового голосования. Есть несколько степеней: I, II и III, а также молодёжная премия. Лауреатам вручаются дипломы, медали, деньги.

Недавно мы сообщали, что Бобры в Нургуше собирают веточки для хаток.

Фото: nurgush.org