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Научный сотрудник Нургуша получил премию московского митрополита

Наталья Дмитриева Новости, Общество

Сергею Бакка присудили победу в главной академической премии РПЦ.

На минувшей неделе в Президиуме Российской Академии Наук прошло награждение лауреатов Макариевской премии 2020 года. Одним из ее получателей стал ведущий сотрудник кировского заповедника Нургуш Сергей Бакка.

Научный сотрудник Нургуша получил премию московского митрополита

Ему присвоили звание лауреата в номинации «Научные исследования в области рационального природопользования, экологии и охраны окружающей среды». Поводом для ее вручения стал его совместный труд с Надеждой Киселевой: «Орнитофауна центра Европейской России: динамика, антропогенная трансформация, пути сохранения».

Сергей Витальевич — подготовил более 300 научных публикаций, о биологии различных видов живых организмов. Он всю свою жизнь изучает биоразнообразие, теории и практики заповедного дела, экологическое образования разных категорий населения. Кроме того, он кандидат биологических наук, председатель фонда Нижегородского отделения Союза охраны птиц России. Его коллега — доцент Нижегородского госуниверситета имени Минина. Потому в важности и серьезности их работы сомневаться не приходится.

Научный сотрудник Нургуша получил премию московского митрополита

Отметим, эти премии, согласно завещанию митрополита Московского и Коломенского Макария(Булгакова), выдаются за достижения в области естественных наук с 1867 года. Настоятель завещал после своей смерти на проценты от своих сбережений учредить ежегодные премии для «поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий…». На сегодня это главная награда от православной церкви в поддержку российской науки. Их присуждают раз в два года. Победителей определяют с помощью рейтингового голосования. Есть несколько степеней: I, II и III, а также молодёжная премия. Лауреатам вручаются дипломы, медали, деньги.

Недавно мы сообщали, что Бобры в Нургуше собирают веточки для хаток.

Фото: nurgush.org

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Наталья Дмитриева